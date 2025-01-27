Гинцбург: первые пациенты начнут получать онковакцину в сентябре

Фото: 123RF/scyther5

Разрешение на применение российской онковакцины, согласно предварительному плану, будет получено в августе этого года. Уже в сентябре первые пациенты начнут получать лечение данным препаратом. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

"Согласно тому плану дорожной карты, который мы представили в Минздрав, но окончательно он пока не утвержден, мы должны получить в конце августа разрешение, чтобы в сентябре можно было начать лечить людей", – цитирует специалиста РИА Новости.

Предполагается, что вакцину будут вводить не только пациентам с первичной меланомой, но и гражданам, которые уже прошли определенные стадии лечения.

Ранее Гинцбург сообщал, что разрабатываемая в РФ вакцина от рака для каждого пациента будет индивидуальной. Эксперт подчеркнул, что ее будут создавать отдельно для каждого случая, поскольку двух похожих опухолей фактически не бывает.

Вакцина против рака на мРНК-платформе будет стоить государству около 300 тысяч рублей, при этом для самих пациентов она будет бесплатной. В Минздраве отмечали, что все новые препараты от онкозаболеваний стоили дорого, когда выходили на рынок. Однако новая вакцина не должна быть "лекарством для избранных".