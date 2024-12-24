Гинцбург: для каждого пациента будет создаваться индивидуальная вакцина от рака

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Разрабатываемая в РФ вакцина от рака для каждого пациента будет индивидуальной, рассказал руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с RT.

Эксперт объяснил, что ее будут создавать отдельно для каждого случая, поскольку двух похожих опухолей фактически не бывает.

Между тем в НМИЦ радиологии Минздрава РФ начался набор участников клинических испытаний первой российской вакцины от рака "ЭнтероМикс". Принять участие могут лишь те пациенты, которые до этого уже получили противоопухолевое лечение и исчерпали доступные методы терапии.

При этом вакцина против рака на мРНК-платформе будет стоить государству около 300 тысяч рублей, а для самих пациентов она будет бесплатной, рассказал главный онколог Андрей Каприн.

