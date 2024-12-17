Стартовал набор участников испытаний первой российской вакцины от рака

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) радиологии Минздрава РФ начался набор участников клинических испытаний первой российской вакцины от рака "ЭнтероМикс". Об этом сообщил в своем телеграм-канале главный внештатный специалист-онколог министерства здравоохранения России Андрей Каприн.

"К участию в исследовании приглашаются пациенты с гистологически подтвержденными солидными опухолями. То есть исключая онкогематологические заболевания, такие как лимфомы, лейкозы и миелома", – написал Каприн.

Он также подчеркнул, что принять участие в испытаниях могут лишь те пациенты, которые до этого уже получили противоопухолевое лечение и исчерпали доступные методы терапии. Кроме того, участники должны быть в возрасте от 18 до 75 лет.

Чтобы подать заявку, кандидату нужно отправить письмо с темой "Онковакцина" на электронный адрес vakcina-rak@nmicr.ru. В письме должны быть указаны ФИО, номер телефона, медицинский эпикриз, в том числе история полученного лечения, а также информация об инструментальных обследованиях и свежие анализы крови (общий и биохимический).

Ранее Каприн также заявлял, что вакцина против рака на мРНК-платформе будет стоить государству около 300 тысяч рублей, при этом для самих пациентов она будет бесплатной. Он отметил, что все новые препараты от онкозаболеваний стоили дорого, когда выходили на рынок. Однако, по его словам, новая вакцина не должна быть "лекарством для избранных".