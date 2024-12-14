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14 декабря, 21:15

Общество

В Минздраве рассказали, кто сможет принять участие в испытании онковакцины

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Мужчины и женщины в возрасте от 18 до 75 лет с подтвержденным диагнозом и у которых хирургическое вмешательство и стандартные методы лечения больше невозможны смогут принять участие в испытании онковакцины. Об этом сообщили в телеграм-канале главного внештатного онколога Минздрава РФ Андрея Каприна.

По его словам, набор пациентов для испытаний скоро начнется.

Уточняется, что в ходе исследований препарат изучат на предмет безопасности, переносимости, фармакокинетики препарата, созданного на основе энтеровирусов.

Так, это могут быть пациенты с гистологически подтвержденным диагнозом солидной опухоли (опухоли головы и шеи, рак легкого, опухоли средостения, рак молочной железы, опухоли ЖКТ, печени, желчевыводящих путей, поджелудочной железы, мочеполовой системы, первичные опухоли ЦНС, саркомы мягких тканей и костей, меланома кожи и слизистых), для которых уже невозможны стандартные методы лечения.

Ранее сообщалось, что вакцина от рака будет бесплатной для пациентов. Хотя ее стоимость для государства составит 300 тысяч рублей.

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