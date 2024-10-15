Число исследований для выявления рака груди увеличилось в Москве более чем в два раза

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столице более чем в два раза выросло количество исследований для раннего выявления рака молочной железы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Анастасию Ракову.

Ракова отметила, что своевременное обнаружение болезни важно для успешного лечения. Благодаря новому стандарту оказания онкологической помощи за последние пять лет достигнуты значительные результаты в диагностике. В прошлом году процент выявления рака груди на ранних стадиях составил 79,1%, что выше показателя 2018 года – 73,2%.

По словам вице-мэра, для современной постановки диагноза важна осведомленность москвичек о регулярной проверке здоровья и самодиагностике заболевания. Поэтому 15 октября – во Всемирный день борьбы с раком молочной железы – многие здания столицы, в том числе Останкинская телебашня и Крымский мост, подсветят розовым цветом, а в нескольких центрах амбулаторной онкологической помощи откроют выставку, посвященную тем женщинам, которые победили рак груди, добавила Ракова.

Открытие двух центров женского здоровья в столице сыграло важную роль в раннем выявлении заболевания. В них появились кабинеты по ранней диагностике болезней груди, оснащенные современными маммографами. Для диагностики рака молочной железы женщины в возрасте от 40 лет могут пройти маммографию в рамках диспансеризации, а женщинам до 40 дет предлагается выполнить УЗИ.

Если есть подозрения на заболевание, то пациенток направляют в один из центров амбулаторной онкологической помощи. Там для них организован мультимодальный прием врача-онколога. Благодаря четко прописанным алгоритмам мероприятия для постановки диагноза проводят в короткие сроки.

Помимо этого, столица заботится о ментальном здоровье пациентов и их родных – для них функционирует Московская служба онкопсихологов. Психологическое благополучие и позитивный настрой положительно влияют на эффективность лечения пациента.

Разработанный Москвой подход к диагностике и лечению рака груди продолжает совершенствоваться. Он обеспечивает высокую эффективность в борьбе с этой болезнью. Своевременно поставленный диагноз и передовые методы позволяют существенно улучшить результаты лечения и повысить качество жизни пациенток.

Ранее врач-онколог Магомед Сулиманов назвал первыми признаками рака груди водянистые выделения из сосков, а также плотные узлы в молочной железе. Также кожа в области ареолы и соска может уплотняться и стягиваться, образуя "апельсиновую корку". Зачастую развитие опухоли еще сопровождается увеличением лимфоузлов в подмышечной области.