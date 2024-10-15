Минздрав РФ направит на борьбу с онкозаболеваниями не менее 140 млрд рублей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Минздрав России хочет выделить до 2030 года на лечение пациентов с онкозаболеваниями не менее 140 миллиардов рублей, рассказал первый заместитель главы ведомства Виктор Фисенко.

"Следующий (федеральный. – Прим. ред.) проект – это онкология. Мы создали только одних центров амбулаторной онкологической помощи около тысячи по стране. Поэтому мы продолжим финансирование в размере не менее 140 миллиардов рублей на обеспечение медицинской помощи", – передает ТАСС его слова.

В России в скором времени начнутся клинические испытания терапевтической вакцины от рака, сообщил ранее один из создателей препарата Вячеслав Косоруков. Он отметил, что вакцина будет разрабатываться индивидуально для каждого пациента на основе его генома и генома опухоли. После же операции она будет выполнять терапевтическую роль.

По словам биолога, препарат не стоит рассматривать как "чудодейственное средство, которое может вылечить все". При этом новая вакцина даст "большой шанс на продление жизни" тысячам человек.

