Биолог Косоруков: в России в ближайшее время испытают вакцину от рака

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В России в скором времени начнутся клинические испытания терапевтической вакцины от рака. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на одного из создателей препарата, директора научно-исследовательского института экспериментальной диагностики и терапии опухолей НМИЦ онкологии имени Блохина Вячеслава Косорукова.

Он отметил, что вакцина будет разрабатываться индивидуально для каждого пациента на основе его генома и генома опухоли. После же операции она будет выполнять терапевтическую роль.

По словам биолога, препарат не стоит рассматривать как "чудодейственное средство, которое может вылечить все". При этом новая вакцина даст "большой шанс на продление жизни" тысячам человек.

Косоруков рассказал, что разработанный препарат будет эффективен только при определенных видах онкологии и пока это небольшой список заболеваний – например меланома. Однако в дальнейшем туда могут войти также рак легкого, некоторые виды рака ЖКТ и рак почки.

Для подтверждения эффективности препарата необходимо будет провести испытания для каждого из этих видов рака. Отмечается, что вакцинация также поможет бороться с метастазами.

Кроме того, биолог подчеркнул, что невозможно заранее предсказать, с каким онкологическим заболеванием столкнется конкретный человек, поэтому вакцина не способна предотвратить рак. Но уже после его обнаружения специалисты смогут определить особенности образования и, получив его генетические характеристики, создать препарат, подходящий пациенту.

"Эта вакцина будет направлена на борьбу с рецидивом, то есть на профилактику повторного развития опухоли. Наша цель – максимально увеличить безрецидивный период", – заключил Косоруков.

В сентябре 2024 года главный онколог министерства здравоохранения России Андрей Каприн заявил, что были пройдены доклинические исследования вакцины от рака. По его словам, как только разрешат первую фазу испытаний на добровольцах, на сайте появится сообщение о наборе добровольцев с медицинскими показаниями.

По словам директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, клинические исследования препарата с добровольным участием пациентов с онкологическими заболеваниями могут начать к середине следующего года.

