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09 июня, 08:15

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Мурашко: результаты доклинических исследований вакцины от рака ожидаются в конце года

Результаты исследований вакцины от рака могут появиться в конце года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Первые результаты доклинических исследований вакцины против рака ожидаются в конце текущего года. Об этом на полях ПМЭФ заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Сейчас вакцина проходит доклинические исследования, первые результаты которых рассчитываем получить уже к концу года", – цитирует его ТАСС.

По словам министра, после этого специалисты приступят к клиническим испытаниям.

Ранее сообщалось, что ученые РТУ МИРЭА создали препарат на основе хлорина, который может вывести на новый уровень диагностику и лечение онкологических заболеваний. Химики рассказали, что препарат разработан за счет природоподобных технологий, что делает его намного безопаснее аналогов.

До этого ученые сумели найти способ побороть вирус Эпштейна-Барра (ВЭБ), который приводит к развитию различных серьезных заболеваний, в том числе рака. Выяснилось, что блокировка белка IDO1 способна подавить распространение ВЭБ. Ученые заявили, что сделанное ими открытие может стать шагом на пути к созданию первого лекарства для лечения этой инфекции.

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Сюжет: ПМЭФ-2024
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