Ученые выяснили, что подавить развитие рака позволит блокировка белка IDO1

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Ученые сумели найти способ побороть вирус Эпштейна-Барра (ВЭБ), который приводит к развитию различных серьезных заболеваний, в том числе рака. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Science.

Выяснилось, что блокировка белка IDO1 способна подавить распространение ВЭБ. Ученые заявили, что сделанное ими открытие может стать шагом на пути к созданию первого лекарства для лечения этой инфекции.

В научной работе уточняется, что данный вирус, попадая в организм, инфицирует B-клетки, которые начинают вырабатывать больше белка IDO1. Это приводит к увеличению скорости заражения.

Однако, утверждают ученые, после разработки лекарств, которые могли бы блокировать IDO1, врачи получат возможность эффективно противостоять инфицированию и дальнейшему пагубному влиянию вируса. Авторы исследования уточнили, что использовать такие препараты в целях лечения ВЭБ можно будет после проведения дополнительных испытаний.

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