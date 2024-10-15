Онколог Диденко назвала факторы, повышающие риск развития рака молочной железы

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Правильное питание, отказ от вредных привычек и регулярные обследования помогут снизить риск развития рака молочной железы. Об этом Москве 24 рассказала заведующая отделением диагностики и лечения заболеваний молочной железы и репродуктивной системы онкологического центра № 1 ГКБ им. Юдина Вера Диденко.

Ежегодно 15 октября отмечается Всемирный день борьбы с раком молочной железы. Его цель – рассказать о способах профилактики заболевания и побудить женщин внимательнее относиться к своему здоровью.

По словам Диденко, защититься от рака молочной железы на 100% нельзя, однако можно снизить риск развития заболевания. Например, если придерживаться здорового образа жизни.

"Лишний вес является подтвержденным фактором риска развития рака молочной железы. Поэтому нужно стараться держать правильную массу тела, заниматься спортом, правильно питаться", – указала эксперт.

В частности, Диденко, посоветовала отказаться от фастфуда, жирной, жареной пищи и копченостей. Эти продукты негативно влияют на организм и способствуют набору лишнего веса. Питание должно быть сбалансированным с обязательным содержанием белков, жиров и углеводов.



Вера Диденко заведующая отделением диагностики и лечения заболеваний молочной железы и репродуктивной системы онкологического центра № 1 ГКБ им. Юдина Алкоголь в целом негативно влияет на весь организм, снижает защитные свойства, нарушает иммунную систему, то есть плохо действует на клетки и может быть косвенным фактором развития рака молочной железы. Курение также вредит организму и повышает риски.

Специалист призвала регулярно проводить самодиагностику и помнить о профилактических обследованиях. Женщинам до 40 лет рекомендуется ежегодно делать УЗИ, а начиная с 40 желательно раз в два года проходить маммографию.

В развитии рака молочной железы играет роль и наследственный фактор.

"При определенных мутациях в генах риск появления этого заболевания повышается. Мы обращаем внимание, был ли рак молочной железы у близких родственников по женской линии – мам, бабушек", – указала эксперт.



Вера Диденко заведующая отделением диагностики и лечения заболеваний молочной железы и репродуктивной системы онкологического центра № 1 ГКБ им. Юдина Размер груди не влияет на риск развития рака – он может появляться как в молочной железе большого, так и малого размера. Значение имеет так называемая плотность тканей молочной железы: если она высокоплотная, особенно в возрасте пред- и постменопаузы, то риск есть.

Ранее россиянам перечислили первые признаки рака молочной железы. Тревожным симптомом считаются водянистые выделения из сосков. Кроме того, в молочной железе появляются плотные узлы. Они могут достигать пяти сантиметров в диаметре, но при этом не вызывают боли при пальпации.

