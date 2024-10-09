Звезда "Офиса" Дженна Фишер рассказала, что победила рак груди

Фото: AP/Invision/Charles Sykes

Дженна Фишер, известная по ролям в сериале "Офис" и ремейке "Дрянных девчонок", рассказала в своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) о том, что поборола рак груди.

"Сейчас я свободна от рака", – написала Фишер.

В декабре 2023 года у актрисы обнаружили рак груди первой стадии. Она прошла лечение через операцию, химиотерапию и лучевую терапию.

Она также рассказала, что опухоль в груди обнаружили не сразу. На маммограмме врач не смог понять, все ли в порядке из-за плотных тканей в груди актрисы, поэтому ее отправили на ультразвуковое исследование.

На УЗИ обнаружили новообразование с левой стороны. Последующая биопсия показала, что это рак. Он оказался агрессивным, но хорошо поддающимся лечению. Фишер удалили опухоль с помощью лампэктомии.

Химиотерапия длилась 12 недель, а лучевая терапия – еще три. Актриса продолжает принимать необходимые лекарства каждый день, хотя на сегодняшний день чувствует себя хорошо.

Фишер потеряла волосы во время химиотерапии и некоторое время носила парики и шляпы с волосами. Она подчеркнула, что делится своей историей, чтобы побудить других женщин проходить обследование груди.

Также она поблагодарила в посте врачей и медсестер, которые заботились о ней, и своих близких.

"Некоторые люди писали мне каждую неделю, пока я проходила химиотерапию, другие звали меня прогуляться, забирали наших детей из школы, завозили еду, ходили со мной покупать парики, некоторые слали молитвы в аудиосообщениях", – отметила актриса.

Ранее принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вернулась к исполнению королевских обязанностей после лечения от онкологии. В конце марта этого года Миддлтон сообщила, что медики обнаружили у нее рак. Пока она занималась лечением заболевания, ее обязанности временно исполняла Беатриса Йоркская.

В начале сентября Миддлтон рассказала о завершении курса лечения от рака. По ее словам, процесс выздоровления и полного восстановления еще не завершен.