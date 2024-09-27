Британская актриса Мэгги Смит умерла на 90-м году жизни

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Британская актриса Мэгги Смит, известная своей ролью Минервы Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере, скончалась в возрасте 89 лет в Лондоне. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на ее сыновей.

Они передали, что артистка умерла в больнице.

"Будучи в высшей степени непубличным человеком, она до самого конца была с друзьями и семьей. Она оставила после себя двух сыновей и пять сильно любивших ее внуков, которые потрясены потерей своей невероятной матери и бабушки", – говорится в сообщении.

В своем заявлении сыновья Мэгги Смит также поблагодарили персонал больницы за их заботу и безграничную доброту в последние дни жизни матери.

Смит родилась 28 декабря 1934 года в городе Илфорд. Свою сценическую карьеру она начала еще студенткой, выступая в Oxford Playhouse в 1952 году, и профессионально дебютировала на Бродвее. В последующие десятилетия актриса зарекомендовала себя как одна из самых значительных британских театральных исполнительниц.

Среди ее киноработ числятся такие картины, как "Расцвет мисс Джин Броди", "Калифорнийский отель", "Действуй, сестра", "Аббатство Даунтон" и многие другие. За свою карьеру Смит получила множество наград, например, она становилась двукратным лауреатом премии "Оскар" и семикратным лауреатом премии BAFTA. Кроме того, актриса была удостоена ордена Британской империи и состояла в ордене Кавалеров Почета.

Известно также, что у Смит была обнаружена болезнь – диффузный токсический зоб. Она прошла курс лучевой терапии и перенесла хирургическую операцию. При этом в 2007 году ей диагностировали рак груди, который настиг ее во время съемок шестой части "Гарри Поттера".