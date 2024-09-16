Итальянская супермодель Бьянка Балти рассказала, что у нее обнаружили рак

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/biancabalti

Итальянская супермодель Бьянка Балти рассказала, что врачи диагностировали у нее рак яичников. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию модели в Instagram (владелец компания Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Балти, недавно она обратилась к медикам, когда почувствовала боли внизу живота. Оказалось, что у нее рак яичников третьей степени. 40-летняя модель призналась, что будет бороться с болезнью ради детей и своих фанатов. Также Балти опубликовала снимок из палаты, показав, как ее навещали родственники.

"Это была неделя, полная страха, боли и слез, но в основном любви, надежды, смеха и силы", – поделилась эмоциями бывший "ангел" Victoria's Secret.

Балти отметила, что сейчас она чувствует себя лучше.

В 2022 году Балти прошла генетическое обследование, по результатам которого выяснилось, что она является носительницей гена BRCA1. Тогда стало известно, что у модели с 50% вероятностью будет выявлен рак молочной железы, а с 30% – рак яичников. В декабре итальянка перенесла профилактическую двойную мастэктомию.

Ранее супруга музыканта Брюса Спрингстина певица Пэтти Скалфа сообщила о том, что в 2018 году ей был поставлен диагноз "множественная миелома" – форма рака крови, при которой в костном мозге образуются аномальные плазматические клетки, нарушающие его нормальное функционирование.

По словам артистки, из-за болезни ей пришлось приостановить музыкальную деятельность, так как заболевание иммунной системы повлияло и на выбор мест для посещения.

