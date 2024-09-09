Принцесса Кейт Миддлтон сообщила о завершении курса лечения от рака

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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сообщила на своей странице в соцсети X о завершении курса лечения от рака.

"Сейчас, когда летняя пора подходит к концу, я не могу выразить словами, насколько сильное облегчение я испытываю, наконец завершив химиотерапию. Последние девять месяцев были невероятно тяжелым временем для нашей семьи", – написала Миддлтон.

Теперь принцесса планирует сосредоточиться на том, чтобы наступившая ремиссия продолжалась как можно дольше. Она уточнила, что процесс выздоровления и полного восстановления еще не завершен.

Кроме того, к посту она прикрепила трехминутный видеоролик, на котором она проводит время на природе с мужем и детьми.

Об обнаружении рака у принцессы стало известно в конце марта этого года. Она рассказывала, что лечится методом химиотерапии. В СМИ сообщали, что ее обязанности во время отсутствия исполняла Беатриса Йоркская.

Помимо этого, во время лечения принцесса Уэльская сталкивалась с осложнениями после начального этапа курса химиотерапии.

В июне принцесса впервые появилась на публике после объявления о борьбе с онкологией. Вместе с мужем – принцем Уильямом – она посетила ежегодное военное шоу Trooping the Colour.

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