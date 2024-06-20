Life&Style: Кейт Миддлтон проходит лечение в Техасе

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Принцесса Кейт Миддлтон тайно проходит лечение в США. Ее заметили около города Хьюстон в штате Техас, сообщает издание Life&Style.

Как отметил источник, принцесса могла проходить лечение в онкологическом центре имени М. Д. Андерсона Техасского университета, который считается одним из лучших в мире. Его пациентами также были актриса Келли Престон, футболист Терри Брэдшоу и гитарист Эдди Ван Хален.

Вместе с тем представитель Кенсингтонского дворца опроверг эту информацию. Однако журналисты утверждают, что в заявлении не было уточнений. Они считают, что королевская семья не хочет рассказывать про лечение Миддлтон в США, поскольку это плохо повлияет на репутации медцентров Великобритании.

Об обнаружении рака у принцессы сообщалось в конце марта этого года. Миддлтон рассказывала, что лечится методом химиотерапии. Как писали журналисты, исполнять ее обязанности во время отсутствия будет Беатриса Йоркская.

Также СМИ указывали, что принцесса Уэльская столкнулась с осложнениями после начального этапа курса химиотерапии. Эксперт по королевской семье Кэти Николл отметила, что Миддлтон уже проходит новый этап лечения и приступит к исполнению своих обязанностей после получения соответствующего согласия врачей.

В июне принцесса впервые появилась на публике после объявления о борьбе с онкологией. Вместе с мужем она посетила ежегодное военное шоу Trooping the Colour.

