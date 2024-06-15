Sky News: Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после обнаружения рака

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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после объявления о борьбе с онкологией. Вместе с мужем – принцем Уильямом – она посетила ежегодное военное шоу Trooping the Colour, передает телеканал Sky News.

Принцессу вместе с семьей сфотографировали в машине, которая приехала в Букингемский дворец для участия в ежегодном королевском кавалерийском параде. Также Миддлтон с родственниками поприветствовала людей с балкона дворца и смотрела за воздушным парадом в честь официального дня рождения короля Карла III, говорится в публикации.

Об обнаружении рака у принцессы стало известно в конце марта этого года. Она рассказывала, что лечится методом химиотерапии. Как писали журналисты, исполнять ее обязанности во время отсутствия будет Беатриса Йоркская.

Также СМИ указывали, что принцесса Уэльская столкнулась с осложнениями после начального этапа курса химиотерапии. Эксперт по королевской семье Кэти Николл отметила, что Миддлтон уже проходит новый этап лечения и приступит к исполнению своих обязанностей после получения соответствующего согласия врачей.