Врачи диагностировали у супруги президента Сирии лейкемию

Фото: AP Photo/Hassene Dridi

У жены президента Сирии Башара Асада Асме выявили лейкемию. Об этом сказано в заявлении, опубликованном в телеграм-канале канцелярии сирийского лидера.

В сообщении уточнили, что у 48-летней первой леди рак крови и костного мозга, однако стадия заболевания не уточнялась. Теперь она должна пройти курс лечения. Таким образом, супруге президента придется соблюдать дистанцию во взаимодействии с людьми и в рамках лечения временно прекратить посещать публичные мероприятия.

В августе 2018 года у Асмы Асад выявили злокачественную опухоль молочной железы на ранней стадии. Свой диагноз она не стала скрывать и обратилась к сирийцам с новостями о ходе лечения. В августе 2019 года канцелярия президентского дворца сообщила, что первая леди победила болезнь.

