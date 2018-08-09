Заболевшая раком жена Асада обратилась к сирийцам

Фото: AP/Syrian Presidency via Facebook

Жена президента Сирии Башара Асада – Асма обратилась к сирийцам после того, как в СМИ появились сообщения о ее госпитализации из-за тяжелой болезни, сообщает "Газета.ру".

Она подчеркнула, что представляет народ, который научил мир стойкости, силе и борьбе.

"Моя решимость вытекает из вашей решимости и стойкости, которую вы демонстрировали все прошедшие годы", – подчеркнула первая леди.

Ранее сообщалось, что Асму Асад госпитализировали в Дамаске. Врачи нашли у первой леди злокачественную опухоль молочной железы. При этом уточняется, что недуг обнаружили на ранней стадии.