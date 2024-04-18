Российские врачи сделают около десяти операций девочке из США

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Четырехлетняя Луна Феннер из США, которой краснодарские врачи удалили новообразование на лице, приехала в Санкт-Петербург, где 19 апреля ей проведут первую операцию. Об этом RT сообщила врач Ольга Филиппова.

По ее словам, Феннер, которую из-за пятна на лице прозвали "девочкой-бэтменом", предстоит сделать около 10 операций по удалению рубцов на коже и восстановлению кожи век, а на весь курс лечения уйдет около двух с половиной лет. По словам Филипповой, на всю работу потребуется около 3,5 миллиона рублей.

"Мы планируем, что избавить Луну от рубцов на лице получится в пять этапов, каждый из которых включает в себя по две операции. В США родителям Луны оно обошлось бы в несколько раз дороже", – заявила Филиппова.

Также она уточнила, что врачи будут пытаться нарастить на лице девочки объем здоровых тканей там, где они у нее есть, а рубцы устранят и сделают пластику избытками кожи.

Хирурги из краснодарской клиники прооперировали девочку из США, которая родилась с темным родимым пятном на все лицо еще в 2019 году. По словам матери девочки Кэрол Феннер, американские врачи запросили за операцию порядка полумиллиона долларов, чего семья себе позволить не могла.

Во время первой операции краснодарские врачи удалили часть пятна со лба ребенка. Женщина также рассказывала, что после хирургического вмешательства ее дочка чувствует себя отлично, все время играет и смеется. Американка также поблагодарила жителей Краснодара за поддержку и помощь.

