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Общество

13:43

Мать девочки с "пятном Бэтмена" показала дочь после операции

общество медицина

Фото: соцсети

Краснодарские хирурги прооперировали девочку из США, которая родилась с темным родимым пятном практически на все лицо. Ее мать показала первые результаты лечения. Об этом сообщает портал News.ru.

По словам Кэрол Феннер, американские врачи запросили за операцию порядка полумиллиона долларов, чего семья себе позволить не могла. Иностранные специалисты посчитали, что девочке нужно провести до 80 операций в течение четырех лет. Только хирурги-онкологи из России пообещали провести от шести до восьми операций для полного удаления родимого пятна.

Во время первой операции малышке удалили часть пятна со лба. Сейчас девочка носит повязку, которая скрывает следы от операции.

"Я так рада, что последовала материнским инстинктам и приехала в Россию! Спасибо всем за молитвы и пожертвования", – написала американка в своем аккаунте в Instagram.

Ранее жительница Курганской области рассказала, что священник отказался крестить ее ребенка вместе с другими детьми, поскольку у девочки есть большое родимое пятно, занимающее больше половины тела. Женщине предложили индивидуальный обряд крещения за 4 тысячи рублей.

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