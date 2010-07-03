Более 10 новых национальных медицинских исследовательских центров появится в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

12 новых организаций включат в состав сети национальных медицинских исследовательских центров (НМИЦ). Такие рекомендации даны на заседании президиума научного совета Минздрава РФ, сообщает Агентство "Москва".

Рекомендации сделаны на основании результатов комплексной оценки деятельности учреждений с учетом научной, клинической составляющих, их образовательной и международной деятельности.

Отмечается, что выбранные учреждения укрепят организационно-методическую и аналитическую работу по ряду профилей медпомощи и станут головными организациями для шести новых для сети НМИЦ профилей медпомощи.

Накануне известный кардиохирург Лео Бокерия покинул пост директора НМИЦ кардиохирургии имени Бакулева и стал почетным его президентом. Увольнение связано с наступлением предельного возраста работы (хирургу уже 79 лет) и с завершением контракта.