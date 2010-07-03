Центр здоровья детей опроверг информацию о закрытии программы трансплантации почки

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Информация о закрытии программы трансплантации в ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" Минздрава России (НМИЦ ЗД) не соответствует действительности, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу центра.

Как уточняется, пациентам оказывается помощь в полном объеме.

"В настоящее время в НМИЦ по-прежнему осуществляется программа по подготовке и проведению оперативных вмешательств, связанных с трансплантацией почки у детей. Продолжают работу высококвалифицированные специалисты, обладающие достаточным опытом работы в сфере трансплантологии", – говорится в сообщении.

Как уточняется, в центре планируется увеличить численность сотрудников, занимающихся трансплантацией почки, расширить возможности предтрансплантационной подготовки.

Ранее сообщения о закрытии программы трансплантации почки в центре сообщили некоторые СМИ.

В сентябре президент общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев предложил изменить правила изъятия органов у живых доноров. Согласно инициативе, быть прижизненными донорами органов (кроме костного мозга) смогут не только кровные родственники, как сегодня требует закон, но и фактические члены семьи. Речь, к примеру, идет о супругах или приемных родителях.

Как и раньше, согласие на донорство должно быть дано только на добровольной основе и при условии совместимости донора и реципиента по медицинским показателям.

Летом сообщалось, что в России появится законодательная основа для донорства костного мозга. Министерство здравоохранения подготовило поправки к закону "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". Поправки позволят развить эту сферу, определить механизмы ее финансирования и создать в России единый регистр доноров. Кроме того, они позволят России обмениваться реестрами доноров с зарубежными странами.

В 2018 году в России началась реорганизация сферы донорства и трансплантации костного мозга. Ее инициировала заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. Она поручила Минздраву подготовить дорожную карту до 2030 года. За это время число потенциальных доноров костного мозга в регистре должно достичь 500 тысяч.