Минздрав выявил серьезные нарушения в работе онкоцентра имени Блохина

11:49
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Комиссия Минздрава РФ выявила серьезные нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии имени Блохина. Такое заявление сделала глава департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.
Она добавила, что выявленные нарушения "требуют скорейшего искоренения".
Ранее детские онкологи клиники пожаловались, что в отделении трансплантации костного мозга есть "сложившаяся практика высокого уровня, которую хочет нарушить, разрушить или испортить новый директор Светлана Варфоломеева".
"Это очень серьезное обвинение, и все врачи детальнейшим образом провели обходы, изучили истории болезней как больных, которые лежали до прихода директора, так и после", – цитирует Байбарину РИА Новости.
В свою очередь, комиссия Минздрава не нашла оснований для увольнения Варфоломеевой.
"Комиссия Минздрава не нашла для этого ни малейшего основная, наоборот, мы рекомендуем директору поддержать ее деятельность", – заявила представитель ведомства.
Отмечается, что лишь пять сотрудников из 52 опрошенных выразили недовольство руководством.
"Остальные сотрудники сказали, что они не ощущают атмосферы страха, давления или принуждения", – уточнила глава департамента.
30 сентября врачи центра имени Блохина опубликовали в Сети видеообращение. В нем медики раскритиковали новое руководство и потребовали начислять зарплату прозрачным образом.
Директор НМИЦ онкологии имени Блохина Иван Стилиди сообщил, что 1 октября заявления об уходе подали пять врачей из отделения трансплантации костного мозга. Он не исключил, что причиной недовольства детских онкологов могли стать личные амбиции. 2 октября замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии Георгий Менткевич рассказал, что заявления об увольнении подали уже более десяти врачей. Для изучения обстоятельств конфликта в онкоцентре была создана комиссия Минздрава РФ.
Позже в Сети появился видеоролик, в котором сотрудница центра Блохина сообщила о планах медсестер уволиться из-за "нищенской зарплаты". В НМИЦ опровергли эту информацию и обнародовали данные по зарплате в трех клинических НИИ, входящих в состав онкоцентра.
Иван Стилиди заявил, что не планирует увольнять врачей и медсестер, однако из-за финансовых проблем центра штат необходимо сокращать, в первую очередь за счет 30 возрастных сотрудников. Глава НМИЦ добавил, что за полтора года на посту директора уволил всего около 20 человек, которые "занимались поборами и продавали больным лекарства".
Минздрав организовал проверку центра имени Блохина
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