Онкоцентр имени Блохина не располагает информацией об увольнении медсестер

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

НМИЦ онкологии имени Блохина продолжает работать в штатном режиме и не располагает информацией об увольнении медсестер, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе онкоцентра.

Там уточнили, что сегодня было подписано заявление об увольнении замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ Максима Рыкова. "В остальном у нас все в штатном режиме, информации об увольнении медсестер у нас нет", – заявил собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщили, что вслед за онкологами центра планируют уволиться медсестры.

30 сентября детские онкологи центра опубликовали в Сети видеообращение, в котором раскритиковали новое руководство и потребовали начислять зарплату прозрачным образом.

После публикации замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ Георгия Менткевича сняли с поста и. о. завотделением трансплантации костного мозга.

Для изучения обстоятельств конфликта создали комиссию Минздрава РФ. Ее представители считают поведение сотрудников НИИ "грубым нарушением врачебной этики".

Директор НМИЦ онкологии имени Блохина, главный внештатный специалист онколог Минздрава России Иван Стилиди полагает, что причиной конфликта могли стать личные амбиции и внешнее влияние.

Ранее в центре рассказали, что подписаны четыре из пяти заявлений на увольнение. Также в онкоцентре опровергли информацию об угрозах родителям выпиской детей за общение со СМИ.