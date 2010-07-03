Центр Блохина опроверг угрозы о выписке детей за общение родителей со СМИ

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Онкоцентр имени Блохина опроверг информацию об угрозах родителям выпиской детей за общение со СМИ. Такие бездоказательные сведения прежде всего вредят пациентам, заявили в пресс-службе НМИЦ онкологии имени Блохина.

В центре попросили СМИ ответственно относиться к публикациям, которые затрагивают интересы больных детей.

"Родители пациентов НИИ ДОиГ могут давать и дают интервью, когда считают это возможным и целесообразным. Мы не запираем пациентов в палатах, не препятствуем их перемещению ни по клинике (за исключением специальных зон с ограниченным доступом), ни по территории, ни по Москве в целом. P.S.: также мы не пьем кровь христианских младенцев", – говорится в сообщении.

В сентябре детские онкологи центра опубликовали на Сети видеообращение, в котором раскритиковали новое руководство и потребовали начислять зарплату прозрачным образом. После публикации замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ Георгию Менткевичу вынесли выговор. Его сняли с поста и. о. завотделением трансплантации костного мозга.

Для изучения обстоятельств конфликта создали комиссию Минздрава РФ. Ее представители считают поведение сотрудников НИИ "грубым нарушением врачебной этики". Комиссия продолжит работу до 10 октября.

Директор НМИЦ онкологии имени Блохина, главный внештатный специалист онколог Минздрава России Иван Стилиди полагает, что причиной конфликта могли стать личные амбиции и внешнее влияние. По его мнению, в ситуацию не следовало втягивать пациентов и родителей.

Георгий Менткевич обращал внимание, что одновременно медики увольняться не станут. Так они обеспечат лечение пациентам.

Замдиректора НИИ онкологии и гематологии НМИЦ имени Блохина Максим Рыков отметил, что написавшие заявления врачи начали получать новые предложения о работе. Он добавил, что если нового директора назначат, то они обсудят возможность остаться в центре.

Сейчас четыре из пяти заявлений подписаны. Новых не поступало, заявили в онкоцентре.