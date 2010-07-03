Врачи онкоцентра Блохина обещают не увольняться одновременно

15:46
15:46
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Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Объявившие о своем уходе врачи НМИЦ онкологии имени Блохина не будут увольняться одновременно, заявил замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ Георгий Менткевич.
Так они смогут обеспечить лечение пациентам. "Мы чувствуем ответственность по отношению к нашим пациентам. Почему 26 врачей не уволились сразу? Потому что так нельзя. Мы создали график с тем, что мы обязаны сделать по отношению к тем пациентам, которых мы начали лечить", – цитирует Менткевича Агентство "Москва".
По его словам, график остается актуальным. Доктор медицинских наук Игорь Долгополов будет курировать больных до того момента, пока его увольнение с этой должности будет безопасным для этих пациентов, добавил замдиректора.
"Увольняются высококлассные специалисты. Они уволились потому, что у них созданы абсолютно невыносимые условия с точки зрения этических норм поведения", – отметил он.
Врачи, написавшие заявления об увольнении, уже начали получать предложения о трудоустройстве, рассказал кандидат медицинских наук, замдиректора НИИ онкологии и гематологии НМИЦ имени Блохина Максим Рыков.
"Если вдруг будет назначен новый директор, безусловно, мы рассмотрим возможность остаться в центре", – обратил внимание он.
30 сентября детские онкологи центра опубликовали на Сети видеообращение. Медики раскритиковали новое руководство и потребовали начислять зарплату прозрачным образом.
Георгию Менткевичу вынесли выговор. Его сняли с поста и. о. завотделением трансплантации костного мозга. Это возмутило родителей лечившихся в онкоцентре детей.
Для изучения обстоятельств конфликта создали комиссию Минздрава РФ. Ее представители назвали поведение сотрудников НИИ "грубым нарушением врачебной этики".
Комиссия продолжит работу до 10 октября. О ее результатах должны сообщить через СМИ.
Президент Национального общества детских гематологов и онкологов Александр Румянцев пообещал, что врачи-онкологи из Москвы и Петербурга начнут работу в центре, если там не будет хватать специалистов.
Директор НМИЦ онкологии имени Блохина, главный внештатный специалист онколог Минздрава России Иван Стилиди считает, что причиной увольнений могли стать личные амбиции и внешнее влияние. Он не исключил, что за пределами онкологического центра стоит группа, которая "умело пытается дирижировать настроениями врачей".
Поведением коллег Стилиди возмутился. Он полагает, что в ситуацию не стоило втягивать пациентов и родителей.
Минздрав организовал проверку центра имени Блохина
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