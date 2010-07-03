Ситуация в онкоцентре Блохина: что известно

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

30 сентября детские онкологи центра имени Блохина опубликовали на Сети видеообращение. Они раскритиковали новое руководство и, пригрозив уволиться, потребовали начислять зарплату прозрачным образом. В ролике они призывают отстранить нового директора НИИ – Светлану Варфоломееву, занявшую этот пост в июне.

Протест врачей

Детские онкологи объясняют свой поступок тем, что они не довольны политикой нового руководства центра. Кроме того, уволен профессор Георгий Менткевич, занимающийся трансплантацией костного мозга у детей с онкозаболеваниями. Под давлением уволились и другие известные специалисты. По словам врачей, палаты центра переполнены, а строительство новых корпусов "тянется уже 20 лет".

Директор центра имени Блохина – о происходящем

Директор центра, главный внештатный специалист онколог Минздрава России Иван Стилиди заявил, что подавшие заявления врачи будут уволены, если это не повлияет на качество оказания медицинской помощи детям.

По его словам, в противном случае им придется отработать в центре определенное время.

"Необходимо соблюсти условие, чтобы дети были охвачены медицинской помощью со стороны клиники. Если это не будет нарушено, то я удовлетворю просьбу желающих, подавших заявление с правильной формулировкой", – сказал Стилиди.

Позиция властей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассчитывает, что министерство здравоохранения России примет меры для прояснения ситуации с зарплатами, а также другими претензиями сотрудников Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина.

Реакция Минздрава

Комиссия Минздрава назвала "грубым нарушением врачебной этики" выступления врачей. Согласно выводам комиссии, увольнения сотрудников НИИ детской онкологии и гематологии "за время работы Светланы Варфоломеевой не проводились", врача Наталию Субботину перевели с 1,5 ставки на одну ставку за нарушение трудовой дисциплины еще до прихода нового директора.

Кроме того, эксперты пришли к выводу, что новый руководитель НИИ детской онкологии Светлана Варфоломеева предъявляет коллективу "абсолютно обоснованные" требования, которые "соответствуют современным подходам и повышают качество лечения больных". Комиссия продолжит работу до 10 октября.

Маленькие пациенты

Президент Национального общества детских гематологов и онкологов и НМИЦ ДГОИ имени Рогачева Александр Румянцев сообщил, что врачи-онкологи из Москвы и Санкт-Петербурга готовы начать работу в НМИЦ онкологии имени Блохина, если там не будет хватать специалистов.

По его словам, "общество специалистов, а также центры Москвы и Санкт-Петербурга не оставят пациентов без лечебной работы". Румянцев подчеркнул, что "в случае, если будет происходить дальнейшая эскалация действий", специалисты извне "придут на работу в онкологический центр, в детское отделение, чтобы выполнить свой врачебный долг перед пациентами".

