Замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии снят с должности – глава онкоцентра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии Георгий Менткевич был снят с должности исполняющего обязанности заведующего отделением. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова главы НМИЦ онкологии имени Блохина Ивана Стилиди.

"За хамское поведение я как руководитель центра вынес ему выговор", – рассказал Стилиди.

Отмечается, что Менткевич стал одним из инициаторов обращения онкологов с недовольством в отношении руководства. Он занимал две должности, одной из них было место исполняющего обязанности заведующего отделением.

"Георгий Людомирович Менткевич начал свою деятельность, которую мы сейчас обсуждаем, задолго до того, как я как руководитель центра сложил с него полномочия по исполнению обязанностей заведующего отделением. <...> Сделал я это несколько дней назад", – подчеркнул глава НМИЦ.

Стилиди отметил, что расценил ультиматум онкологов как спекуляцию.

"В конфликт местный, локальный, даже не конфликт, а некое противостояние новой администрации были втянуты родители и пациенты. По сути выстроены заградотряды из детей и пациентов", – резюмировал Стилиди.

Ранее в онкоцентре сообщили, что сотрудники не подавали заявления об уходе со своих мест. В настоящий момент они продолжают работать.

Незадолго до этого у отделения трансплантации костного мозга НМИЦ имени Блохина сменился заведующий. Замена профессора Георгия Менткевича на Светлану Варфоломееву возмутила родителей лечившихся детей. Они устроили флешмоб в соцсетях с требованием защитить институт и заявили, что новый директор сокращает опытных врачей.

Однако в самом онкоцентре сообщали, что информация о массовом увольнении врачей недействительна.