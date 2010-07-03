Замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии снят с должности – глава онкоцентра

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии Георгий Менткевич был снят с должности исполняющего обязанности заведующего отделением. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова главы НМИЦ онкологии имени Блохина Ивана Стилиди.
"За хамское поведение я как руководитель центра вынес ему выговор", – рассказал Стилиди.
Отмечается, что Менткевич стал одним из инициаторов обращения онкологов с недовольством в отношении руководства. Он занимал две должности, одной из них было место исполняющего обязанности заведующего отделением.
"Георгий Людомирович Менткевич начал свою деятельность, которую мы сейчас обсуждаем, задолго до того, как я как руководитель центра сложил с него полномочия по исполнению обязанностей заведующего отделением. <...> Сделал я это несколько дней назад", – подчеркнул глава НМИЦ.
Стилиди отметил, что расценил ультиматум онкологов как спекуляцию.
"В конфликт местный, локальный, даже не конфликт, а некое противостояние новой администрации были втянуты родители и пациенты. По сути выстроены заградотряды из детей и пациентов", – резюмировал Стилиди.
Ранее в онкоцентре сообщили, что сотрудники не подавали заявления об уходе со своих мест. В настоящий момент они продолжают работать.
Незадолго до этого у отделения трансплантации костного мозга НМИЦ имени Блохина сменился заведующий. Замена профессора Георгия Менткевича на Светлану Варфоломееву возмутила родителей лечившихся детей. Они устроили флешмоб в соцсетях с требованием защитить институт и заявили, что новый директор сокращает опытных врачей.
Однако в самом онкоцентре сообщали, что информация о массовом увольнении врачей недействительна.
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