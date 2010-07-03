В Кремле прокомментировали ситуацию с онкоцентром имени Блохина

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Кремль рассчитывает, что министерство здравоохранения России примет меры для прояснения ситуации с зарплатами, а также другими претензиями сотрудников Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Обращение (сотрудников онкоцентра. – Прим. ред.) видят и слышат в Минздраве, мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации", – приводит слова Пескова ТАСС.
Ранее стало известно, что у отделения трансплантации костного мозга онкоцентра имени Блохина на Каширском шоссе сменился заведующий. Замена профессора Георгия Менткевича на Светлану Варфоломееву возмутила родителей лечившихся там детей.
В социальных сетях даже устроили флешмоб в защиту института. Его участники решили, что новый директор клиники принялась сокращать опытных врачей. По словам Менткевича, ему не объяснили причину увольнения.
В онкоцентре сообщили, что появившаяся в СМИ информация о массовом увольнении врачей не соответствует действительности. Сообщалось и о закрытии отделения. На самом деле, один из боксов просто хотят отремонтировать, заявляют в медучреждении.
В онкоцентре имени Блохина опровергли массовое увольнение врачей
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