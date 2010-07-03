Онкоцентр имени Блохина опроверг информацию о закрытии отделения из-за плесени

Информация о том, что в ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина" закрывается отделение детской онкологии и гематологии, не соответствует действительности.
Как рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе учреждения, планируется ремонт одного бокса из-за протечки. В центре объяснили, что там лежат "тяжелые" дети, которые не могут лечиться в таких условиях.
"Грязные ремонтные работы, конечно, проводить в отделении в присутствии пациентов нельзя. Нам необходимо отремонтировать крыло, поэтому мы закрываем прием первичных пациентов", – уточнили в НИИ.
Там же добавили, что работы должны завершить до середины декабря. При этом до 18 ноября часть пациентов выпишут, а остальных переведут в другие отделения.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в онкоцентре имени Блохина хотят закрыть отделение. Связывали это якобы с обнаружением плесневых грибов.
До этого также распространялись сведения о массовом увольнении сотрудников центра. Однако это тоже опровергли. Минздрав тем не менее соберет комиссию для изучения ситуации, поскольку данные о происходящем из разных источников противоречивы.
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