В онкоцентре имени Блохина опровергли увольнение сотрудников

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В онкологическом центре имени Блохина опровергли данные о массовом увольнении сотрудников.
"Проводится работа по внедрению новых протоколов и мировых стандартов, повышается квалификация сотрудников. Институт активно интегрируется в межцентровое взаимодействие, выходит на мировой уровень. Никто из сотрудников не уволен и не подвергается психологическому давлению", – говорится на сайте медучреждения.
В середине августа на странице сообщества "Альянс врачей" в Facebook был опубликован снимок приказа руководителя ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина" Ивана Стилиди. В нем говорилось, что "в связи с текущей экономической ситуацией" в центре якобы изменено штатное расписание, а также сокращено 709,5 штатной единицы.
Ранее сообщалось, что в центре онкологии имени Николая Блохина проводят уже 200 операций в год, при которых можно сохранить зрение во время лечения злокачественных опухолей. Врачи используют такую технологию, где химиотерапия делается прицельно, не отравляя весь организм.
В учреждении планируют открыть отделение паллиативной помощи для пациентов с неизлечимыми болезнями. Основная задача такой помощи заключается в купировании боли и других симптомов, а также решение социальных, психологических и духовных проблем.
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