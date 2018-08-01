В онкоцентре имени Блохина собираются открыть отделение паллиативной помощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина планирует открыть отделение паллиативной помощи для пациентов с неизлечимыми болезнями. Об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя НМИЦ Иван Стилиди, передает Агентство "Москва".
"Появятся новые отделения и подразделения. В ближайшем будущем мы хотим открыть отделение паллиативной помощи. Несмотря не то, что это специфический раздел, он чрезвычайно важный и нужный, потому что пациентов в третьей и четвертой стадии очень много", – отметил Стилиди.
Паллиативная помощь оказывается пациентам, которые страдают неизлечимыми заболеваниями. Основная задача такой помощи заключается в купировании боли и других симптомов, а также решение социальных, психологических и духовных проблем.
Помимо этого, по словам Ивана Стилиди, онкологический центр собирается начать сотрудничество с Московским онкологическим научно-исследовательским институтом имени Герцена для лечения рака желудка.
Исполняющий обязанности руководителя НМИЦ отметил, что видит большую перспективу в сотрудничестве и взаимодействии с коллегами.
Ранее сообщалось, что онкологический центр имени Блохина планирует развивать медицинский туризм. За последние три месяца в центре прошли лечение первые десять иностранных пациентов.
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