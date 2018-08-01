Онкоцентр имени Блохина планирует развивать медицинский туризм

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Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина собирается развивать медицинский туризм. Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя НМИЦ Иван Стилиди, передает Агентство "Москва".

"Мы намерены развивать медицинский туризм в нашем центре. Улучшая качество и доступность, правильно освещая работу наших врачей, мы тем самым работаем над привлечением пациентов", – рассказал Стилиди.

По его словам, первых десятерых пациентов медики пролечили за последние три месяца.

Помимо этого, Иван Стилиди подчеркнул, что лечение проводится на платной основе.

Ранее сообщалось, что специалисты Российского онкологического центра имени Блохина разработали программу по борьбе с онкологическими заболеваниями до 2030 года.