Обнаружен спасающий от рака фрукт

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Американские исследовали обнаружили фрукт, насыщенный мощными антиоксидантами, который может помочь организму справиться с самыми серьезными заболеваниями. Об этом передает "Дни.ру".

О том, что сливы улучшают пищеварение, знают многие. Однако большинство забывает, что содержащиеся в них вещества борются с инфекциями и снижают уровень холестерина. Также, сливы полезны для сердца, так как регулируют процесс свертывания крови.

Исследователи советуют есть по три сливы каждый день. Полифенольные соединения, которые содержатся во фрукте помогают бороться с сердечными заболеваниями, диабетом и раком. Микроэлементы превращают крахмал в энергию, поддерживая уровень сахара в крови.

Помимо этого, темные сливы помогают избавиться от ожирения.

Ранее специалисты из Центра изучения рака имени Мейера в Нью-Йорке рассказали, что кетодиета помогает противораковым препаратам быстрее уничтожать опухоли.