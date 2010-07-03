Минздрав изучит ситуацию с увольнениями в онкоцентре имени Блохина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Минздрав соберет комиссию для изучения ситуации в онкоцентре имени Блохина после сообщений СМИ о массовых увольнениях сотрудников центра. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора департамента медицинской помощи детям и родовспоможения министерства здравоохранения РФ Елену Байбарину.

"Для получения объективной и всесторонней картины происходящего будет создана комиссия, куда войдут детские онкологи из разных городов нашей страны, специалисты по оплате труда, нормированию рабочего дня, эксперты, которые оценят научную работу учреждения", – сказала Байбарина.

При этом она добавила, что министерство знает о сложившейся ситуации из разных источников, но полученная информация носит противоречивый характер, в связи с этим было принято решение создать комиссию.

В середине августа на странице сообщества "Альянс врачей" в Facebook был опубликован снимок приказа руководителя ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Блохина" Ивана Стилиди. В нем говорилось, что "в связи с текущей экономической ситуацией" в центре якобы изменено штатное расписание, а также сокращено 709,5 штатной единицы.

В свою очередь, в онкологическом центре имени Блохина данную информацию опровергли. На сайте медучреждения говорилось, что они проводят квалификацию сотрудников, происходит внедрение новых протоколов. При этом там отмечалось, что никто из сотрудников не уволен.

Ранее сообщалось, что в центре онкологии имени Николая Блохина проводят уже 200 операций в год, при которых можно сохранить зрение во время лечения злокачественных опухолей. Врачи используют такую технологию, где химиотерапия делается прицельно, не отравляя весь организм.

В учреждении планируют открыть отделение паллиативной помощи для пациентов с неизлечимыми болезнями. Основная задача такой помощи заключается в купировании боли и других симптомов, а также решение социальных, психологических и духовных проблем.

