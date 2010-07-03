Директор центра им. Блохина готов уволить врачей, если это не скажется на пациентах

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Подавшие заявления врачи НМИЦ онкологии имени Блохина будут уволены, если это не повлияет на качество оказания медпомощи детям, сообщил журналистам директор центра, главный внештатный специалист онколог Минздрава России Иван Стилиди.

По его словам, в обратном случае им придется отработать в центре определенное время.

"Необходимо соблюсти условие, чтобы дети были охвачены медицинской помощью со стороны клиники. Если это не будет нарушено, то я удовлетворю просьбу желающих, подавших заявление с правильной формулировкой. Если это будет в нарушение условия, о котором я сказал, значит, кому-то придется проработать еще определенный срок времени", – цитирует Стилиди Агентство "Москва".

30 сентября детские онкологи центра имени Блохина опубликовали на Сети видеообращение. Они раскритиковали новое руководство и, пригрозив уволиться, потребовали начислять зарплату прозрачным образом. Стало известно, что профессору Георгию Менткевичу вынесли выговор. Он был снят с должности и. о. завотделением трансплантации костного мозга, что возмутило родителей лечившихся в онкоцентре детей.

Иван Стилиди, в свою очередь, не исключил, что причиной обращения детских онкологов могли стать личные амбиции. Комиссия Минздрава, которая занимается изучением обстоятельств конфликта в онкоцентре, назвала поведение четырех сотрудников НИИ детской онкологи "грубым нарушением врачебной этики".

Ранее стало известно, что врачи-онкологи из Москвы и Санкт-Петербурга готовы начать работу в НМИЦ онкологии имени Блохина, если там не будет хватать специалистов.