Четыре заявления об увольнении от врачей онкоцентра Блохина подписано

11:26
11:26
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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Четыре из пяти заявлений на увольнение от сотрудников Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина подписано, передает РИА Новости.
Новых не поступало, отметили в пресс-службе центра. "Графика увольнений, о котором ранее заявляли онкологи, у руководства центра нет", – уточнили там.
Замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ Георгий Менткевич обращал внимание, что одновременно медики увольняться не будут. Так они смогут обеспечить лечение пациентам. Доктор медицинских наук Игорь Долгополов будет курировать больных.
Замдиректора НИИ онкологии и гематологии НМИЦ имени Блохина Максим Рыков отметил, что написавшие заявления врачи начали получать новые предложения о работе. Он добавил, что если нового директора назначат, то они рассмотрят возможность остаться в центре.
30 сентября детские онкологи центра опубликовали в Сети видеообращение. Медики раскритиковали новое руководство и потребовали начислять зарплату прозрачным образом.
Георгию Менткевичу вынесли выговор. Его сняли с поста и. о. завотделением трансплантации костного мозга. Это возмутило родителей лечившихся в онкоцентре детей.
Для изучения обстоятельств конфликта создали комиссию Минздрава РФ. Ее представители назвали поведение сотрудников НИИ "грубым нарушением врачебной этики". Комиссия продолжит работу до 10 октября.
Президент Национального общества детских гематологов и онкологов Александр Румянцев пообещал, что врачи-онкологи из Москвы и Петербурга начнут работу в центре, если там не будет хватать специалистов.
Директор НМИЦ онкологии имени Блохина, главный внештатный специалист онколог Минздрава России Иван Стилиди считает, что причиной увольнений могли стать личные амбиции и внешнее влияние. Поведением коллег он возмутился. По его мнению, в ситуацию не нужно было втягивать пациентов и родителей.
Минздрав организовал проверку центра имени Блохина
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