Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращении более 30 сотрудников

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Директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Н.Н. Блохина Иван Стилиди заявил, что не планирует увольнять врачей и медсестер.

"Если вдруг такая волна еще поднимется, я буду беседовать со всеми, кто еще принесет заявления, о возможности продолжения работы в центре", – сказал он газете "Известия".

В то же время Стилиди указал, что из-за финансовых проблем центра штат необходимо сокращать, а пострадают в первую очередь более 30 возрастных сотрудников.

Глава НМИЦ добавил, что за полтора года на посту директора уволил всего около 20 человек, которые "занимались поборами и продавали больным лекарства".

При этом он заявил, что из НИИ детской онкологии и гематологии уходят опытные врачи, но "не уникальные, как они рассказывают, надев на себя корону".

По словам Стилиди, его заместители получают 220 тысяч рублей в месяц. Зарплаты врачей – от 160 до 300 тысяч, а директор института получает 180 тысяч.

Родители пациентов онкоцентра имени Блохина устроили флешмоб против увольнения врачей



Ранее в Сети появился видеоролик сотрудницы центра, в котором она сообщила о планах медсестер уволиться из НМИЦ онкологии имени Блохина из-за "нищенской зарплаты".

В НМИЦ назвали информацию ложью и обнародовали актуальные данные по заработной плате в трех клинических НИИ, которые входят в состав онкоцентра.

В сентябре детские онкологи НМИЦ опубликовали видеообращение, где раскритиковали новое руководство центра и потребовали начислять зарплату прозрачным образом.

Для изучения обстоятельств конфликта была создана комиссия Минздрава. Ее представители назвали поведение детских онкологов "грубым нарушением врачебной этики".