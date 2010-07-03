Онкоцентр Блохина опроверг сообщения о низкой зарплате медсестер

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В НМИЦ онкологии имени Блохина назвали ложью информацию о том, что медсестры получают зарплату в размере 2–5 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе онкоцентра.

Представители пресс-службы обнародовали актуальные данные по заработной плате в трех клинических НИИ, которые входят в состав онкоцентра. Согласно этим данным, сотрудники НИИ детской онкологии и гематологии получают от 39,1 тысячи до 124 тысяч 536 рублей при средней зарплате в 81 тысячу 818 рублей. В НИИ клинической и экспериментальной радиологии размер зарплаты варьируется от 47 тысяч 675 до 130 тысяч рублей. Средняя зарплата там составляет 88 тысяч 837 рублей. Кроме того, зарплаты в НИИ клинической онкологии – от 40 тысяч до 146 тысяч 491 рубля при средней зарплате в 72 тысячи 961 рубль, добавили в пресс-службе.

Как заверили представители онкоцентра имени Блохина, медсестра, рассказавшая о зарплате 2–5 тысяч рублей в месяц, назвала ложные цифры, уменьшив свой доход в десятки раз.

При этом в пресс-службе пояснили, что не могут назвать точную зарплату недовольной медсестры, так как это было бы разглашением персональной информации. "Если героиня видеоролика даст согласие, мы готовы публично прокомментировать каждую ее выплату помесячно", – отметили в онкоцентре.

Ранее в Сети появился видеоролик сотрудницы центра, в котором она сообщила о планах медсестер уволиться из НМИЦ онкологии имени Блохина из-за "нищенской зарплаты". Однако, по информации центра, все 84 медсестры работают в штатном режиме, заявлений об увольнении, помимо одного, не поступало,

В сентябре детские онкологи НМИЦ имени Блохина опубликовали видеообращение, где раскритиковали новое руководство центра и потребовали начислять зарплату прозрачным образом. После этого замдиректор НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ Георгий Менткевич был снят с поста и. о. завотделением трансплантации костного мозга.

Для изучения обстоятельств конфликта была создана комиссия Минздрава. Ее представители назвали поведение детских онкологов "грубым нарушением врачебной этики". Директор центра Иван Стилиди полагает, что причиной конфликта могли стать личные амбиции и внешнее влияние.

Сейчас подписаны четыре из пяти поданных врачами заявлений об уходе. При этом Менткевич заверил, что медики не станут увольняться одновременно и обеспечат лечение пациентам.