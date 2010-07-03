Врачи из РДКБ будут дежурить в отделении взамен уволившихся – центр Блохина

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Специалисты Российской детской клинической больницы (РДКБ) приступят к дежурствам в отделении взамен тех, которые уволились из онкоцентра имени Блохина. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу центра.

Отмечается, что в СМИ появлялись сообщения о "графике увольнений" врачей онкоцентра, но руководство не было ознакомлено с эти графиком.

"Тем не менее пять детских онкологов-гематологов РДКБ предложили в режиме дежурств взять на себя выполнение обязанностей врачей, решивших написать заявления", – говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточняется, на данный момент директор центра Иван Стилиди подписал четыре заявления на увольнение. Двое уволены с 7 октября, один специалист – с 11-го, еще один – с 28-го.

"Вместо них в отделении уже работают три специалиста НИИ детской онкологии и гематологии, компетентные в вопросах лечения. С 7 октября в отделении начинают работать врачи из РДКБ", – добавили в пресс-службе.

В сентябре детские онкологи центра опубликовали в Сети видеообращение, в котором раскритиковали новое руководство и потребовали начислять зарплату прозрачным образом. После публикации замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ Георгию Менткевичу вынесли выговор. Его сняли с поста и. о. завотделением трансплантации костного мозга.

Для изучения обстоятельств конфликта создали комиссию Минздрава РФ. Ее представители считают поведение сотрудников НИИ "грубым нарушением врачебной этики". Комиссия продолжит работу до 10 октября.

Директор НМИЦ онкологии имени Блохина, главный внештатный специалист онколог Минздрава России Иван Стилиди полагает, что причиной конфликта могли стать личные амбиции и внешнее влияние. По его мнению, в ситуацию не следовало втягивать пациентов и родителей.

Георгий Менткевич обращал внимание, что одновременно медики увольняться не станут. Так они обеспечат лечение пациентам.

Замдиректора НИИ онкологии и гематологии НМИЦ имени Блохина Максим Рыков отметил, что написавшие заявления врачи начали получать новые предложения о работе. Он добавил, что если нового директора назначат, то они обсудят возможность остаться в центре.

Сейчас четыре из пяти заявлений подписаны. Новых не поступало, заявили в онкоцентре.