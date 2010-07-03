Более 10 врачей онкоцентра имени Блохина написали заявления об уходе

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Заявления об увольнении подали уже более десяти врачей НМИЦ онкологии имени Блохина. Об этом сообщил замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии Георгий Менткевич.

"Мы с заместителем директора НИИ онкологии и гематологии НМИЦ имени Блохина Максимом Рыковым написали заявления об уходе", – цитирует Менткевича Агентство "Москва".

По его словам, "на сегодняшний день заявления об уходе написали еще девять или десять человек". "Это отделение трансплантации в полном составе, несколько гематологов, ушел врач-профессор из отделения Владимир Георгиевич Поляков", – уточнил замдиректора НИИ.

30 сентября детские онкологи центра имени Блохина опубликовали на Сети видеообращение. В нем медики раскритиковали новое руководство и потребовали начислять зарплату прозрачным образом. Также стало известно, что замдиректору НИИ детской онкологии и гематологиипрофессору Георгию Менткевичу вынесли выговор. Он был снят с должности и. о. завотделением трансплантации костного мозга, что возмутило родителей лечившихся в онкоцентре детей.

Для изучения обстоятельств конфликта в онкоцентре была создана комиссия Минздрава РФ. Ее представители назвали поведение сотрудников НИИ "грубым нарушением врачебной этики".

Директорь НМИЦ онкологии имени Блохина Иван Стилиди сообщил, что 1 октября заявления об уходе подали пять врачей из отделения трансплантации костного мозга. Он не исключил, что причиной недовольства детских онкологов могли стать личные амбиции. Президент Национального общества детских гематологов и онкологов Александр Румянцев пообещал, что врачи-онкологи из Москвы и Петербурга готовы начать работу в центре имени Блохина, если там не будет хватать специалистов из-за увольнений.