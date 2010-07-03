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Москва 24

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Общество

17:09

Мать девочки с "пятном Бэтмена" рассказала, сколько будет длиться лечение

общество эксклюзив

Фото: соцсети

Мать девочки с родимым пятном на лице рассказала порталу Москва 24 о самочувствии малышки после операции, которую провели краснодарские хирурги.

По словам Кэрол Феннер, ее дочка чувствует себя отлично, все время играет и смеется. Женщина призналась, что ей тяжело постоянно ухаживать за девочкой и не позволять ей трогать повязку, которая скрывает следы от операции.

Продолжительность лечения будет зависеть от процесса восстановления. На следующей неделе семья собирается во Флориду на два месяца, чтобы собрать деньги на следующие процедуры. Это дополнительно затянет реабилитацию после операции. Доктора предполагают, что лечение займет около двух лет.

Американка также поблагодарила жителей Краснодара за поддержку и помощь. "В Краснодаре я не завела много друзей. Я не могла особенно выходить на улицу из-за дочери. Но в Краснодаре все очень добрые по отношению к нам. Люди останавливают меня в магазине, чтобы сказать, что они молятся за Луну. Я получаю сообщения каждый день с вопросами о том, нуждаюсь ли я в чем-нибудь. Так что мне не на что жаловаться", – сказала она.

Ранее хирурги из краснодарской клиники прооперировали девочку из США, которая родилась с темным родимым пятном практически на все лицо. Специалисты планируют провести от шести до восьми операций для полного удаления родимого пятна. Во время первой операции малышке удалили часть пятна со лба.

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