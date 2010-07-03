Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

18:59

В РПЦ прокомментировали отказ в крещении ребенка с родимым пятном

религия общество

Фото: телеграм-канал Говорит Москва

Отказ в крещении из-за физических особенностей ребенка недопустим, как и требование о завышенном пожертвовании за совершение обряда. Об этом рассказал замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, сообщает РИА Новости.

Ранее жительница Курганской области рассказала, что священник отказался крестить ее ребенка вместе с другими детьми, поскольку у девочки есть большое родимое пятно, занимающее больше половины тела. Женщине предложили индивидуальный обряд крещения за 4 тысячи рублей.

В РПЦ заявили, что любые физические особенности ни при каких обстоятельствах не могут служить основанием для создания каких-либо трудностей в принятии таинства крещения. Большинство священников готовы в случае необходимости крестить младенца, имеющего физические особенности, бесплатно, отметил замглавы синодального отдела.

В октябре патриарх Кирилл посчитал ошибочным выбор между количеством детей и качеством их жизни. По его мнению, подобной логикой руководствовались язычники, совершая обряды жертвоприношений. Схожими мотивами руководствуются родственники, уговаривающие женщину совершить аборт ради карьеры, считает патриарх.

Он признал, что отказавшиеся от рождения детей люди действительно живут богаче, но усомнился в том, что это делает их счастливее.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика