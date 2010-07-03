В РПЦ прокомментировали отказ в крещении ребенка с родимым пятном

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Отказ в крещении из-за физических особенностей ребенка недопустим, как и требование о завышенном пожертвовании за совершение обряда. Об этом рассказал замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, сообщает РИА Новости.

Ранее жительница Курганской области рассказала, что священник отказался крестить ее ребенка вместе с другими детьми, поскольку у девочки есть большое родимое пятно, занимающее больше половины тела. Женщине предложили индивидуальный обряд крещения за 4 тысячи рублей.

В РПЦ заявили, что любые физические особенности ни при каких обстоятельствах не могут служить основанием для создания каких-либо трудностей в принятии таинства крещения. Большинство священников готовы в случае необходимости крестить младенца, имеющего физические особенности, бесплатно, отметил замглавы синодального отдела.

В октябре патриарх Кирилл посчитал ошибочным выбор между количеством детей и качеством их жизни. По его мнению, подобной логикой руководствовались язычники, совершая обряды жертвоприношений. Схожими мотивами руководствуются родственники, уговаривающие женщину совершить аборт ради карьеры, считает патриарх.

Он признал, что отказавшиеся от рождения детей люди действительно живут богаче, но усомнился в том, что это делает их счастливее.

