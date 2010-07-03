РПЦ выпустила пособие об обетах трезвости

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В РПЦ выпустили пособие об обетах трезвости и способах избавления от алкогольной зависимости. Об этом сообщили в пресс-службе отдела.

"В Церкви существует традиция, которой не одна сотня лет – традиция полного отказа от потребления алкоголя. Никогда не употреблял спиртное преподобный Сергий Радонежский, против употребления алкоголя в монастырях в любом виде выступал преподобный Иосиф Волоцкий", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы Синодального отдела по благотворительности РПЦ.

В книге говорится об обществах трезвости, о причинах алкоголизма, даются обоснования обетов трезвости в православии.

В середине сентября в Твери боролись с пьянством и блудом святой водой. Там прошел традиционный крестный лёт. Митрополит Тверской и Кашинский Савва прочитал молебен в самолете и облетел город с мощами святых. На город с воздуха вылили 70 литров святой воды. Акцию провели в день трезвости. Крестный лёт стартовал с аэродрома Змеево.

По инициативе РПЦ в России отмечается День трезвости. В некоторых регионах ограничивают продажу спиртного. День трезвости появился в России еще в начале прошлого века. В этот день закрывались казенные винные лавки, запрещалась продажа алкогольных напитков. В Советском Союзе праздник не отмечался, традицию возобновили в 2005 году.

Ранее сообщалось, что РПЦ выпустила памятку для священников-видеоблогеров. Церковь разрешила использовать мемы, но попросила воздерживаться от хайпа, кликбейта и троллинга.

