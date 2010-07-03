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Общество

16:19

В РПЦ выступили против граффити с ликами святых на московских улицах

религия общество

Фото: проект "После иконы"

Русская православная церковь (РПЦ) открыта к сотрудничеству с художниками, однако граффити с ликами святых нарушает каноны православия. Об этом рассказал протоиерей Московской городской епархии Леонид Калинин, сообщает Агентство "Москва".

По его словам, при изображении святых необходимо следовать определенным канонам. Каноны православия запрещают изображать святых в "нечистых" местах. Проект "После иконы" не имеет ничего общего с церковью, поскольку существует канонический запрет на изображение священного там, где это может быть "осквернено или закрашено".

Протоиерей подчеркнул, что сам является художником по первому образованию и понимает, что такое искусство. "Но когда художники декларируют мещанские ценности антихристианского направления, мы вынуждены ясно выразить свою отрицательную позицию", – заключил он.

Иконописные изображения на фасадах домов, мостах, в переулках и на крышах рисует 28-летний московский художник Александр Цыпков. По его словам, он хочет сделать это искусство народным и актуальным.

Ранее сообщалось, что РПЦ готова сотрудничать с учеными для идеологического воспитания общества. Церковь также готова сотрудничать со всеми, кто обеспокоен демографической ситуацией и угрозами, которым подвержены традиционные семейные ценности.

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