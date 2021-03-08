Президент Сирии Асад и его супруга заразились COVID-19

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Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад и его супруга Асма Асад заразились коронавирусом. Об этом сообщается в Twitter президентской канцелярии.

"Президент Асад и госпожа Асма Асад сдали ПЦР-тест, результат показал заражение коронавирусом", – говорится в сообщении.

Отмечается, что супруги находятся в хорошем, стабильном состоянии.

Ранее стало известно, что помощник президента России Максим Орешкин сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.