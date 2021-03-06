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В мире

06 марта, 19:09

Далай-лама сделал прививку от коронавируса

за рубежом

Духовный лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама XIV прошел процедуру вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Религиозный деятель отметил, что вакцинация необходима во избежание проблем, вызванных болезнью.

"Это очень важно, поэтому я привился. Я хочу, чтобы больше людей не боялись и делали прививки", – заявил Далай-лама в видеообращении на своем официальном YouTube-канале.

Духовный лидер не уточнил, каким препаратом вакцинировался. Однако известно, что процедуру провели в индийском госпитале.

Прививочная кампания в Индии началась 16 января на основе препаратов Covishield и Covaxin. По последним данным, вакцину уже получили более 14 миллионов человек.

В начале марта препаратом Covishield привился президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства заявил, что вакцинация позволит гражданам жить без ограничений.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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