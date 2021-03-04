Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

18:45

Главная / Новости /

Врач посоветовал прививаться от коронавируса людям со второй группой крови

Разборчивая зараза: с какой группой крови люди больше подвержены коронавирусу
медицина общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Заведующий отделением гематологии и онкологии Клинической больницы № 1 МЕДСИ Алексей Федоров прокомментировал Москве 24 взаимосвязь COVID-19 с группой крови.

Ранее американские исследователи доказали, что у людей со второй группой крови вероятность заболеть COVID-19 больше, чем у остальных. Ученые связывают это с особенностью строения респираторных клеток.

По мнению Федорова, это объяснимо тем, что людей со второй группой крови в мире больше, чем остальных. Результаты исследования носят скорее теоретический характер, полагает он.

"Это просто объективный статистический факт. Среди заболевших сахарным диабетом тоже есть некоторые различия по группам крови", – привел пример специалист.

Если мы будем по любой болезни обрабатывать статистические данные, то всегда будут какие-то специфические различия между частотой заболевших и генетическими особенностями людей.
Алексей Федоров
завотделением гематологии и онкологии Клинической больницы № 1 МЕДСИ

В свою очередь врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок пояснил Москве 24, что результаты исследований американских специалистов следуют из предыдущей статьи, в которой ученые анализировали летальность от коронавируса у людей с разными группами крови.

Согласно выводам независимых исследований в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана, риск тяжелого течения COVID-19 имеют люди со второй группой крови. Чуть реже тяжелая форма заболевания угрожает пациентам с третьей и четвертой группами. Наименьший шанс перенести болезнь с осложнениями – у носителей первой группы.

Однако, по словам врача, остается непонятным, с каким штаммом вируса ученые проводили эксперименты, так как все они имеют разную степень заразности.

Старый штамм относительно новых – "британского", "бразильского" и "южноафриканского" – менее заразен. Статья интересна с теоретической точки зрения, но не с практической. Можно сделать только общий практический вывод – делайте как можно быстрее прививки.
Владимир Болибок
врач – аллерголог-иммунолог

Специалист подчеркнул, что вне зависимости от группы крови вакцина с большой долей вероятности позволит уберечься от заражения SARS-CoV-2. Причем, даже если человек заболеет, он легче перенесет COVID-19.

Ранее главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в Facebook заявил, что между группой крови и летальностью от COVID-19 нет никакой связи. По его словам, на такой вывод наталкивает анализ базы данных больных, попавших в реанимацию. Достоверных различий найдено не было, резюмировал он.

Читайте также

Федотов Анатолий

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать