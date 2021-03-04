Врач посоветовал прививаться от коронавируса людям со второй группой крови

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Заведующий отделением гематологии и онкологии Клинической больницы № 1 МЕДСИ Алексей Федоров прокомментировал Москве 24 взаимосвязь COVID-19 с группой крови.
Ранее американские исследователи доказали, что у людей со второй группой крови вероятность заболеть COVID-19 больше, чем у остальных. Ученые связывают это с особенностью строения респираторных клеток.
По мнению Федорова, это объяснимо тем, что людей со второй группой крови в мире больше, чем остальных. Результаты исследования носят скорее теоретический характер, полагает он.
"Это просто объективный статистический факт. Среди заболевших сахарным диабетом тоже есть некоторые различия по группам крови", – привел пример специалист.
В свою очередь врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок пояснил Москве 24, что результаты исследований американских специалистов следуют из предыдущей статьи, в которой ученые анализировали летальность от коронавируса у людей с разными группами крови.
Однако, по словам врача, остается непонятным, с каким штаммом вируса ученые проводили эксперименты, так как все они имеют разную степень заразности.
Специалист подчеркнул, что вне зависимости от группы крови вакцина с большой долей вероятности позволит уберечься от заражения SARS-CoV-2. Причем, даже если человек заболеет, он легче перенесет COVID-19.
Ранее главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в Facebook заявил, что между группой крови и летальностью от COVID-19 нет никакой связи. По его словам, на такой вывод наталкивает анализ базы данных больных, попавших в реанимацию. Достоверных различий найдено не было, резюмировал он.
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