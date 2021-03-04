Врачи зафиксировали первые случаи "вечного" заражения коронавирусом

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Американские врачи отметили первые случаи "вечного" заражения коронавирусом. Об этом пишет портал medRxiv.

Специалисты выявили следы вируса у трех пациентов, страдающих от лейкемии. Речь идет о молодом человеке, мальчике и девочке.

Медики пояснили, что коронавирус сохранялся в их организмах в течение более полугода. В исследовании отмечается, что люди с подорванной иммунной системой крайне уязвимы перед коронавирусной инфекцией.

Врачи также сделали вывод, что "вечное" нахождение вируса в организме увеличивает вероятность неуязвимости коронавируса для антител из-за новых мутаций.

Ранее директор Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА Николай Дайхес рассказал об опасности коронавируса для слуха. Исследование больных определило, что COVID-19 оказывает губительное воздействие на слуховой нерв.

В России за последние сутки выявили 10 535 новых случаев коронавируса в 84 регионах страны. Всего в стране зарегистрировали 4 278 750 случаев коронавирусной инфекции.