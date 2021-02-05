Невролог рассказал, как восстановить память после осложнений от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Врач-невролог, паркинсонолог Снежана Борисова предупредила о возможных проблемах с памятью у людей, переболевших коронавирусом. Об этом она рассказала в эфире радио Sputnik.
По словам эксперта, в отдельных случаях возможны спутанность сознания и потеря концентрации. Однако это обратимый процесс и восстановление проходит достаточно быстро.
"Во время восстановления можно попить препараты для активации памяти. Врачи, в том числе неврологи, терапевты, назначают достаточно легкие, но рабочие препараты курсом на месяц – полтора", – объяснила Борисова.
Специалист добавила, что пока нет точных данных, есть ли прямая зависимость степени когнитивных нарушений от тяжести заболевания. В первую очередь, считает Борисова, следует учитывать следствие процесса поражения клеток головного мозга.
По мнению невролога, необходимо как в обычное время, так и после болезни тренировать память. Для этого подойдут квесты, книги, кроссворды и многое другое. Восстановлению также способствуют прогулки и проветривание жилых помещений.
Ученые из Парижского университета ранее выяснили, что люди, переболевшие коронавирусом, страдают от нарушений сна. Кроме того, подтверждены повышенная утомляемость и рассеянность внимания.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: