Невролог рассказал, как восстановить память после осложнений от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Врач-невролог, паркинсонолог Снежана Борисова предупредила о возможных проблемах с памятью у людей, переболевших коронавирусом. Об этом она рассказала в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, в отдельных случаях возможны спутанность сознания и потеря концентрации. Однако это обратимый процесс и восстановление проходит достаточно быстро.

"Во время восстановления можно попить препараты для активации памяти. Врачи, в том числе неврологи, терапевты, назначают достаточно легкие, но рабочие препараты курсом на месяц – полтора", – объяснила Борисова.

Специалист добавила, что пока нет точных данных, есть ли прямая зависимость степени когнитивных нарушений от тяжести заболевания. В первую очередь, считает Борисова, следует учитывать следствие процесса поражения клеток головного мозга.

По мнению невролога, необходимо как в обычное время, так и после болезни тренировать память. Для этого подойдут квесты, книги, кроссворды и многое другое. Восстановлению также способствуют прогулки и проветривание жилых помещений.

Ученые из Парижского университета ранее выяснили, что люди, переболевшие коронавирусом, страдают от нарушений сна. Кроме того, подтверждены повышенная утомляемость и рассеянность внимания.

